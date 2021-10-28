"Вы в себе вообще?": Долина шокировала россиян странной выходкой

66-летняя певица Лариса Долина старается идти в ногу со временем и следовать всем тенденциям моды. Она не забывает о комфорте и при этом выглядит потрясающе.
Однако в последнее время в адрес Долиной все чаще звучит критика. То она переборщила с фотошопом, то перемудрила с молодежным образом.
На этот раз россиян шокировал стиль певицы. На новом фото Долина предстала в ярко салатовом спортивном трикотажном костюме. Создавалось впечатление, что артистка стоит в сандалиях на платформе, которые были надеты на носки. На фото Долина предстала у трапа частного самолета вместе со своей командой.
"Смотрите не застудитесь"; "Все в сапогах, а она на босу ногу!"; "Перебор!" – написали фолловеры.
Впрочем, как выяснилось, это были вовсе не босоножки, а дизайнерские кроссовки. "Вы в себе вообще? Я в кроссовках!" – написала Лариса Долина в ответ на комментарий фаната.
Ранее стало известно, что страницу Ларисы Долиной в "Инстаграм" взломали злоумышленники. Какое-то время аккаунт не получалось восстановить, но потом справедливость восторжествовала. За последние сутки на странице Ларисы Долиной появилось сразу несколько новых снимков.
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