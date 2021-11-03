Собчак припомнила Маслякову скандал с однополым поцелуем

В начале октября в Сети разгорелся скандал из-за поцелуя двух мужчин – комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина– в новом юмористическом шоу "Игра" на ТНТ. Госдума инициировала проверку шоу из-за этого однополого поцелуя.
Но на этом скандал только начал набирать обороты. После этого Александр Масляков обвинил создателей шоу в плагиате и сворованном формате КВН.
Обиженный ведущий дошел до администрации президента, и вот теперь стало известно, что шоу "Игра" больше не будет выходить в эфир... Официальной причиной называется эпидемия коронавируса и множественные ограничения, однако ведущая Ксения Собчак уверена – все это отговорки. Свои размышления на данную тему Собчак опубликовала в телеграм-канале "Кровавая барыня".
"История про то, что "Игру" на ТНТ закрыли из-за поцелуя комиков – это гон... Дело не в поцелуе, а в Маслякове и плагиате", – написала Собчак.
По мнению ведущей, в администрации президента якобы пошли навстречу Маслякову, но сначала предложили сторонам договориться по-хорошему. Собчак уверена, что руководство ТНТ просто не смогло договориться с Александром Масляковым.
Напомним, новый выпуск шоу "Игра" на ТНТ должен был выйти в эфир в воскресенье 7 ноября.
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