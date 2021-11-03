"Не допускайте ее до живых людей!": дочь известного актера о бандитских и подлых выходках Дорониной

Почитатели Татьяны Дорониной радуются увольнению с поста худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова. И надеются, что теперь туда на белом коне снова въедет 88-летняя "королева в изгнании". Правда, нашлись и те, кто шепчет "свят-свят!" и мечтает, чтобы актриса и дальше жила в санатории в Барвихе. Среди них – дочь актера Георгия Буркова, звезды фильмом "Гараж", "Служебный роман" и "Зиг-заг удачи".

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