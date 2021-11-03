"Не допускайте ее до живых людей!": дочь известного актера о бандитских и подлых выходках Дорониной

В конце 80-х Эдвард Радзинский и Роман Виктюк пригласили Георгия Буркова на роль в спектакле по пьесе "Старая актриса на роль жены Достоевского", где он играл с Татьяной Дорониной.
"В 88-м папа попал в реанимацию – сердце, – рассказала дочь актера Мария. – Конечно же ввели другого актера. Это и понятно. Потом гастроли в Киев. Татьяна Васильевна ожидала оваций и чего-то такого, чего не было после спектакля. Тогда она вышла к зрителям и со своим придыханием поведала, что Бурков испугался радиации (26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС – Прим. ред.) и отказался к ним ехать, а этот бесстрашный актер ввелся на его роль. Бурные аплодисменты. К отцу потом приезжали актеры МХАТа, свидетели этого всего. Они и рассказали".
"Из больницы папу направляли в санаторий "Подлипки" и попросили, что бы с места работы написали им бумагу, – продолжает обиженна на выходу Татьяны Васильевны дочь актера. – Доронинский директор отказал! Письмо написал "Мосфильм", спасибо им".
"В театре все и началось с говна, – плачет дочь Буркова. – Нет других слов поступкам Дорониной, нет. На один из премьерных спектаклей "Старой актрисы..." пришли из Управления культуры, с которыми Доронина враждовала, она увидела их, отыграла начало, а на монологе Буркова она устроила "сцену". Остановила действие и обратилась со сцены к работникам департамента, что бы все убирались вон из зала! Моя мама была тогда в ложе. Она рассказывала со слезами. Видела, чего стоило отцу эта бандитская выходка Дорониной".
Бурков с его слабым сердцем очень переживал и вскоре, на 58 году жизни, умер от тромбоэмболии...
"Поэтому, для меня все, что НЕ Доронина, все хорошо, – поклялась на странице в соцсетях дочь Буркова. – Дайте ей все награды, какие только есть, огромную зарплату пожизненно. Только не допускайте ее до живых людей".
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