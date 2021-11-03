У 74-летней Ротару из-за трясущихся рук подозревают болезнь Паркинсона

Гости праздничного мероприятия обратили внимания, что рука с микрофоном у Софии Ротару трясется. Вначале казалось, что в такт музыке. Но потом присмотрелись и оказалось – трясется постоянно.
Врачи внимательно пересмотрели кадры выступления "хуторянки" и заподозрили у нее возможное начало серьезной болезни. "Патологическое дрожание рук или вторичный тремор, указывает на вероятное наличие заболевания Паркинсона, – говорят специалисты. – Это неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга. При этом тремор, может быть ассиметричным (сильнее с одной стороны, слабее с другой), может усиливаться в состоянии покоя и ослабевать в движении".
Тремор рук в пожилом возрасте, как считают медики, может быть следствием психологического или физического перенапряжения. К тому же с годами нервная и мышечная системы сильнее реагируют на любые раздражители, что и вызывает тряску рук. Также провоцировать это нарушение могут различные заболевания.
Известны случаи болезни у многих знаменитых людей. Болезнь Паркинсона, в частности, была диагностирована у Мохаммеда Али, Сальвадора Дали, Билла Гейтса, Оззи Осборна, Ясира Арафата и других.
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