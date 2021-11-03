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Шоу-бизнес
"Врачи боролись за жизнь пятеро суток": звезда "Ленкома" о лежащем в коме обгоревшем до углей ребенке

"Врачи боролись за жизнь пятеро суток": звезда "Ленкома" о лежащем в коме обгоревшем до углей ребенке

"Иногда нашалишь – а потом все исправишь. А иной раз щелк – и нет пути назад!" – гласит народная мудрость. Ее справедливость понял актер театра "Ленком" Иван Агапов, знакомый по фильмам "Физрук", "Кровавая барыня", "Петербургские тайны".
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"Рoдной мне Темочка в результате глупейшей шалости угодил в кoмy, – плачет артист. – Он с друзьями ставил эксперимент – проверяли на возгораемость всякую ерунду (сахар, пластмассу, антисептик и прочее). Огонь вспыхнул мгновенно. Тема (кстати, ему всего 10 лет) не успел отбежать..."

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Смотреть на ребенка страшно. "Лицо отекло, веки набухли, вместо глаз – щелки, – шокировал Агапов. – Сильнее всего пострадали шея, грудная клетка, левая рука, ноги. Скорая была на месте через 20 минут. Фельдшеры определили 50-процентное поражение кожи, и что он может умереть по дороге"

Пятеро суток врачи боролись за его жизнь, обрабатывали раны, делали перевязки. "Он был в сознании, но даже глотать не мог, – продолжает артист. – Пришлось питание получать только через капельницу. В порядке исключения маму пускали к сыну в реанимацию на два часа. Тема смотрел на маму сквозь щелочку приоткрывшегося правого глаза и, пока был в сознании, повторял одно и то же: "Только не ругайте друзей. Они ни в чем не виноваты". 20 октября Тёму ввели в медикаментозную кому".

С тех пор над ним врачи "колдуют" постоянно. "Неоднократно приходилось кожу удалять, – ужаснул актер. – Делать это приходится регулярно, чтобы инфекцию не развить. Восстановление кожного покрова теперь тоже очень нужно. Плюс нельзя забывать про сильное повреждение глаза".

Стоимость лечения уже перевалила за 1.5 млн. рублей. Родственники сумели найти только миллион, а время стало поджимать, поэтому они открыли в соцсетях сбор средств на лечение ребенка.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 10:16
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