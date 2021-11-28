Опалились веки: раскрыты страшные детали произошедшего в пожаре с Хлебниковой

Продюсер отметил, что многие недооценивают серьезности ЧП. В настоящее время певица все еще находится в реанимации с сильными ожогами.
Алексей Савельев поведал, что больше всего на лице Марины Хлебниковой пострадал лоб. По его словам, у звезды была заколка для волос, которая оплавилась от пожара. "Опалились веки, ресницы сожжены", – рассказал мужчина.
У артистки сильно обгорели ноги, голова и лицо. В программе "Ты не поверишь!" на НТВ продюсер сообщил, что в настоящее время медики занимаются лечением горла и гортани Марины Хлебниковой, чтобы та могла свободно дышать и есть. На восстановление лица знаменитости может уйти не один год.
Напомним, у 56-летней исполнительницы в крови обнаружили алкоголь. Ее состояние оценивается как тяжелое, но звезда уже в сознании. Ее отключили от аппарата ИВЛ, теперь артистка может дышать сама. Ранее выяснилось, что Марина Хлебникова лежит в клинике под чужим именем.
Как писали "Дни.ру", причиной пожара стала неисправность электропроводки или непогашенная сигарета. Марина Хлебникова была госпитализирована с места чрезвычайного происшествия.