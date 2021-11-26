"Ты к моему мужику прыгнула!": бывшая жена Солнцева набросилась на беременную дочь

Гоген Солнцев, его нынешняя супруга Полина Давыдова и прежняя избранница Екатерина Терешкович собрались в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Пенсионерка устроила скандал, накинувшись на собственную наследницу за то, что та увела у нее мужа.

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