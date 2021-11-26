"Ты к моему мужику прыгнула!": бывшая жена Солнцева набросилась на беременную дочь

Личная жизнь Гогена Солнцева шоумена похожа на сериал. Сейчас они с бывшей женой ненавидят друг друга, а ведь еще недавно миловались как голубки. Недавно эпатажный артист женился на дочери Екатерины Терешкович, чем привел ее в бешенство.
Пенсионерка набросилась на свою беременную наследницу. Екатерина Терешкович заявила, что проклинает Полину Давыдову и отрекается от нее. Женщина заявила, что еще не остыла ее постель, а дочь уже этим воспользовалась. "Ты к моему мужику прыгнула!", – накричала она на наследницу.
Также экс-супруга Гогена Солнцева показала журналистам участок на кладбище, который подарил ей в свое время режиссер. Она отметила, что умирать и лежать там не собирается. В планах пенсионерки – жить долго и счастливо. Гоген Солнцев же в ответ сообщил, что земля – хорошее вложение. Теперь артист намерен выгодно продать место на погосте.
Как писали "Дни.ру", в студии на Полину Давыдову с кулаками набросилась и приятельница Гогена Солнцева и его бывшей-супруги Лидия Алифиренко. Женщина оскорбляла возлюбленную шоумена, не стесняясь в выражениях.
Напомним, Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев прожили вместе три года. За их отношениями наблюдала вся страна. Многие считали, что их роман – всего лишь пиар-ход. Некоторые до сих пор не верят в то, что шоумен испытывал к пенсионерке искренние чувства.