Взвывшая из-за травли Тодоренко заговорила о смерти

Регина Тодоренко рассказала о своем новом достижении.

Ведущая является активной пользовательницей соцсетей, она регулярно делится со своей восьмимиллионной аудиторией успехами и мыслями. Регина рассказала, что ей посчастливилось озвучить мультфильм студии Disney. Тодоренко рассказала, что для нее это было огромной честью.

Регина настолько гордится своим достижением, что даже заговорила о том, что будет после ее смерти. "Когда меня не станет, мои дети, внуки и, может, даже правнуки смогут услышать родной голос мамы/бабушки/прабабушки через много лет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.

Поклонники поддержали Тодоренко и порадовались ее успеху. "Регина, ты огромная трудяга! Поздравляю", "Очень за Вас радуемся", "Региночка как всегда ты на высоте, поздравляю", "Регина поздравляю это замечательно", "Как приятно смотреть на вас, на вашу семью, вашу целеустремленность!", "Вы большая молодец, счастья вам огромного", – написали комментаторы.

Недавно Регина Тодоренко рассказала, что когда она только стала ведущей шоу "Орел и решка", на нее сыпались обвинения. В 2013 году зрители программы были недовольны дебютом молодой ведущей, обвиняя ее в том, что она попала на программу через постель. Такая волна хейта очень обижала Регину, она буквально взвыла из-за травли в Сети.