"Детей вы больше не увидите": Гордон сорвался на женщину в эфире Первого канала

В очередном выпуске программы "Мужское / Женское" на Первом канале ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская встретились с героями душещипательной и одновременно возмутительной истории, недавно прогремевшей на всю страну. Еще в начале октября жительница Севастополя Валентина Вечеркина нашла на улице беспризорную девочку, которая искала еду в мусорном контейнере. Женщина забрала ребенка к себе и обратилась в полицию. Позже на улице нашли и младшего брата девочки. Детей отправили в больницу, а затем в распределительный центр.
В студии Первого канала появилась мать несчастных детей – Оксана Спивак. Женщина не поблагодарила спасительницу дочери, а наоборот набросилась на Вечеркину, заявив, что та не должна была забирать ее дочь. Позже Спивак призналась, что она попала в трудную жизненную ситуацию, в результате чего оказалась с детьми и сожителем на улице.
Сейчас семья живет в старом микроавтобусе, припаркованном на одной из улиц Севастополя. Питаются из помойки, иногда сдают металл и покупают хлеб. Сожитель Оксаны Андрей признался, что является запойным алкоголиком, но когда не пьет, много занимается с детьми. От реабилитации мужчина отказался.
Сама Спивак постоянно прощает мужа-алкоголика и другой жизни как будто и не хочет. Когда ее история стала достоянием СМИ, женщине предложили переехать в деревню – там ей помогут с работой и жильем, но она отказалась, мол хочет жить только в городе.
Александр Гордон не смог стерпеть такого безответственного отношения к жизни и к судьбе собственных детей.
"Привыкайте к мысли, что детей вы больше не увидите," – сорвался Гордон прямо в эфире.
Ранее "Дни.ру" писали о том, почему Александр Гордон постоянно меняет жен.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?