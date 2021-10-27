"Детей вы больше не увидите": Гордон сорвался на женщину в эфире Первого канала

Александр Гордон по долгу службы стал свидетелем ужасной истории.

В очередном выпуске программы "Мужское / Женское" на Первом канале ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская встретились с героями душещипательной и одновременно возмутительной истории, недавно прогремевшей на всю страну. Еще в начале октября жительница Севастополя Валентина Вечеркина нашла на улице беспризорную девочку, которая искала еду в мусорном контейнере. Женщина забрала ребенка к себе и обратилась в полицию. Позже на улице нашли и младшего брата девочки. Детей отправили в больницу, а затем в распределительный центр.

В студии Первого канала появилась мать несчастных детей – Оксана Спивак. Женщина не поблагодарила спасительницу дочери, а наоборот набросилась на Вечеркину, заявив, что та не должна была забирать ее дочь. Позже Спивак призналась, что она попала в трудную жизненную ситуацию, в результате чего оказалась с детьми и сожителем на улице.

Сейчас семья живет в старом микроавтобусе, припаркованном на одной из улиц Севастополя. Питаются из помойки, иногда сдают металл и покупают хлеб. Сожитель Оксаны Андрей признался, что является запойным алкоголиком, но когда не пьет, много занимается с детьми. От реабилитации мужчина отказался.

Сама Спивак постоянно прощает мужа-алкоголика и другой жизни как будто и не хочет. Когда ее история стала достоянием СМИ, женщине предложили переехать в деревню – там ей помогут с работой и жильем, но она отказалась, мол хочет жить только в городе.

Александр Гордон не смог стерпеть такого безответственного отношения к жизни и к судьбе собственных детей.

"Привыкайте к мысли, что детей вы больше не увидите," – сорвался Гордон прямо в эфире.

Ранее "Дни.ру" писали о том, почему Александр Гордон постоянно меняет жен.