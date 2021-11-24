"Странный закон": безработную Долину выгнали из Москвы

В 1983 году жизнь и карьера молодой певицы чуть не пошла под откос по вине одного чиновника. Тогда неожиданно был издано постановление, запрещающее артистам без московской прописки работать в столице. В результате Ларису Долину вместе с другими коллегами просто уволили из "Росконцерта" и фактически выгнали из Москвы.
Об этом неприятном случае исполнительница вспомнила в ютуб-шоу "Скажи Гордеевой", гостьей которого она недавно стала. В беседе с ведущей Лариса Александровна призналась, что даже спустя много она помнит фамилию того министра культуры, который принял такой "странный закон", ставший для нее судьбоносным.
"Я даже фамилию помню – Мелентьев. Он мне тогда по сути сломал жизнь," – разоткровенничалась звезда.
Впрочем, непонятное решение чиновника коснулось не только Долиной. Тогда же были уволены 270 человек артистов, и никто не посмотрел на их звания, награды и прочие регалии. Всем им пришлось как-то устраивать свою судьбу.
Оставшись без работы, Долина вынуждена была уехать в Ленинград. Там ей пришлось очень тяжело, так как денег и работы сначала не было совсем. Изгнанная из столицы певица ютилась с семьей в составе пяти человек в одной комнате. Потом Долина начала работать за небольшую зарплату в "Ленконцерте", но крепко встать на ноги артистке удалось лишь со временем.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что подстриженная под мальчика Лариса Долина произвела фурор.