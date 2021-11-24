Сияющая от счастья с новым избранником Долина сказала "Да!"

Лариса Долина ответила на самый интригующий вопрос.

Народная артистка России Лариса Долина хорошеет день ото дня. Поклонники не перестают удивляться смелым преображениям 66-летней артистки. Долина похудела на 20 килограммов, носит короткие юбки, молодежные спортивные костюмы, кроссовки на платформе и выглядит при этом сногсшибательно! Как выяснилось, все это не случайно.

Не секрет, что женщина расцветает, когда влюблена, и чувство это взаимно. Ларису Долину давно подозревали в новом романе и даже приписывали ей любовную связь с Борисом Гребенщиковым.

Наконец Лариса Долина решила расставить все точки над i и не томить больше поклонников. Она подтвердила новость о том, что счастлива в личной жизни. На вопрос о том, влюблена ли она сейчас, артистка уверенно ответила: "Да!".

Напомним, несколько лет назад Лариса Долина развелась с мужем Ильей Спицыным, с которым жила вместе с 1998 года. Когда пара только воссоединилась, Лариса Долина разошлась со вторым мужем Виктором Митязовым, а Илья Спицын ушел от жены. Тогда Лариса Долина называла Спицына самой большой любовью всей своей жизни. Никто не ожидал, что этот союз рухнет. Но расставание пошло Ларисе Долиной только на пользу.