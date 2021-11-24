"Я красивее": Солнцев шокировал новой внешностью после слухов о пластике

Гоген Солнцев поделился редким снимком.

Эпатажный шоумен выложил на суд подписчиков необычное фото, на котором предстал в винтажном пиджаке и парике с прической каре. Сам Солнцев сравнил себя с Мирей Матье. "Я красивее Мирей Матье?", – поинтересовался Гоген у поклонников.

Новая внешность Солнцева шокировала подписчиков, так что реакция не заставила себя долго ждать. "А мне Николая Цискаридзе напомнил", "Чарли и шоколадная фабрика",

"Гринч, который украл Рождество", "Странно мужчине себя сравнивать с женщиной", "На маму Наташи Королевой похож, тоже Гринч укравший рождество", "Да тебе до Мирей как до Луны!", "Ты просто красавчик, вылитый Каллигула! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали комментаторы.

Напомним, недавно появилась информация, что беременная жена Гогена Солнцева хочет сделать пластическую операцию. Полина, дочь бывшей жены шоумена Екатерины Терешкович, очень переживает из-за своего сходства с матерью. Женщина решилась на крайние меры – она планирует ряд хирургических операций, чтобы сменить внешность. "Я о ней даже слышать не хочу!", – высказалась Полина о матери. Сам Солнцев, кстати, супругу активно отговаривает, ему она нравится и такой.