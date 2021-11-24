Беременная жена Солнцева решила лечь под нож из-за матери: Я о ней слышать не хочу!

Женщина призналась, что желает сделать серию пластических операций из-за своей внешней схожести с родительницей, которая была супругой Гогена Солнцева.
Не секрет, что Полину постоянно сравнивают с Екатериной Терешкович. У беременной избранницы артиста по этой причине даже случаются истерики. Эпатажному режиссеру даже пришлось давать жене успокоительное.
В ближайшее время супруга Гогена Солнцева ляжет под нож хирурга. Как выяснилось, с матерью у нее плохие отношения. Полина назвала ее мегерой. "Я о ней даже слышать не хочу!", – отметила супруга актера.
Гоген Солнцев не в восторге от идеи возлюбленной и отговаривает ее от пластики. Однако Полина непреклонна. Также женщина рассказала, что счастлива с артистом. Правда, муж нередко возвращается домой за полночь, но она понимает – почему.
Дело в том, что для артистов сейчас очень непростые времена, и шоумен берется за любую возможность заработать. Ведь скоро он станет отцом. Полина, как мудрая супруга, скандалов Гогену Солнцеву не закатывает. Ранее стало известно, что шомен увез свою беременную супругу отдыхать.