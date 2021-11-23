Перепуганный Солнцев сбежал с беременной женой: Пусть держится подальше!

Скандал с участием Гогена Солнцева и его дам сердца продолжается. Теперь он увез свою беременную супругу отдыхать.

Долгое время главной "фишкой" шоумена были отношения с пожилыми женщинами. Так, его бывшая супруга регулярно попадала в громкие заголовки по самым разным поводам. Периодически Гоген вдруг заявлял, что жена его бьет, а иногда и она сама жаловалась на супруга. Они много времени проводили вместе и даже ездили на дачу вместе с подругой Екатерины Терешкович.

Однако все завершилось достаточно быстро. Сперва Гоген Солнцев рассказал об их разводе, а затем заявил и о своей новой свадьбе. При этом шоумен решил не ходить далеко и женился на дочери своей бывшей возлюбленной. Оказалось, что пара ждет ребенка.

Мнения поклонников Солнцева разделились. Некоторые называют его самыми разными оскорбительными словами и утверждают, что вся ситуация не является корректной с точки зрения морали. Другие же просто радуются тому, что шоумен, наконец, сошелся с женщиной, которая подходит ему по возрасту. Сам он рассказал, что сейчас они вместе находятся в санатории. Про беременность жены он отказывается говорить, объясняя это тем, что "боится сглазить".

Судя по всему, сейчас пара покинула привычные места ради того, чтобы не оказаться снова рядом с матерью супруги. Там они вместе принимают ванны и отдыхают от всего пережитого. По словам Гогена Солнцева, с бывшей возлюбленной он никак не контактирует. "Пусть держится подальше!" – сказал он.