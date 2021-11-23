Тодоренко взвыла из-за травли после появления в эфире

Когда шоу "Орел и решка" с участием Регины Тодоренко вышло в эфир, на ведущую посыпались необоснованные обвинения.

О неприятных событиях того времени жена Влада Топалова недавно рассказала в Сторис своего инстаграм-аккаунта. На календаре был 2013-ый год. Регина Тодоренко появилась на экранах в стремительно набирающем популярность трэвел-шоу, и на нее неожиданно полилась волна критики.

Почему-то люди не поверили в профессиональные заслуги начинающей ведущей и стали обвинять ее в том, что на телевидение женщина попала через постель. Оскорбительные комментарии в адрес Регины Тодоренко появлялись под выпусками шоу довольно долго – почти полтора года.

Какое-то время жизнерадостная ведущая не обращала внимание на злые языки, но потом ей стало по-настоящему обидно. Регина Тодоренко взвыла из-за жестокой травли, объясняя такое поведение зрителей "Орла и решки" несправедливостью и даже злостью.

Телеведущую удивляет позиция общества, которое считает женщину немощной и совершенно не способной чего-то добиться в профессии без помощи влиятельного мужчины. Тодоренко отметила, что ее соведущего-мужчину никто и не думал подозревать в получении работы с помощью связи с продюсером, но в отношении женщины почему-то действуют другие правила.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Регина Тодоренко рассказала о борьбе с зависимостью.