"Кайфанула": Тодоренко рассказала о борьбе с зависимостью

Регина Тодоренко вспомнила о своей свадьбе с Владом Топаловым.

Телеведущая разместила в своем инстаграм-аккаунте серию фотографий, на которых она запечатлена вместе со своим супругом. Под красивыми снимками Регина Тодоренко порассуждала о зависимости людей от соцсетей, которая часто ярко проявляется на праздничных мероприятиях.

На своей свадьбе Регина проявила смекалку и нашла способ побороться с этой зависимостью. Организаторам торжества было строго запрещено что-либо снимать и публиковать в соцсетях, гости тоже этого не делали. С помощью такого запрета молодожены хотели добиться вовлеченности всех участников мероприятия.

Телеведущая подчеркнула, что им с мужем было крайне важно, чтобы люди были на реальном празднике, а не в Сети, чтобы их гости по-настоящему веселились, болтали, танцевали и делили с ними их счастье. Задумка удалась и на какое-время молодоженам удалось победить зависимость всех собравшихся. Это принесло им большую радость.

"Я кайфанула, получила удовольствие," – призналась Регина.

В заключение ведущая "Орла и решки" отметила, что свадьба ради хайпа и лайков не для нее. Женщина не понимает тех, ведет с таких мероприятий прямые эфиры и без конца снимает Сторис.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Регина Тодоренко рухнула на пол на глазах у зрителей во время выступления.