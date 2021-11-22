"Непростая была девочка": всплыл грязный скандал с участием покойной Руслановой

21 ноября умерла народная артистка России Нина Русланова. Она скончалась от последствий коронавирусной инфекции в больнице, через десять дней после госпитализации. Многие звезды российского шоу-бизнеса были шокированы трагической новостью и выражали соболезнования родным покойной.
Русланову еще не похоронили, а в Сети уже всплыл скандал с ее участием. Как выяснилось, не все коллеги с теплотой вспоминают о ней. Актриса Светлана Крючкова заявила, что покойная коллега была не самым приятным человеком для нее.
Дело в том, что актрисы повздорили несколько лет назад. Светлана Крючкова сильно обиделась на Нину Русланову из-за того, что та обидела ее ребенка. Судя по всему, актриса до сих пор не простила коллегу, даже не смотря на то, что та уже мертва...
"Я не могу сказать пару слов о Нине Руслановой, на это есть причины. При ее поведении определенном. Она непростая была девочка. Она обидела моего ребенка, но я об этом говорить не хочу. А хорошего сказать не могу", – заявила Крючкова.
Что именно произошло между звездами, актриса раскрывать не захотела. При этом Крючкова не стала отрицать, что Русланова была гениальной актрисой.