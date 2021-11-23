Опухшая Барановская произвела фурор

Теледиву привыкли видеть на экране с идеальным макияжем и прической. Многодетная ведущая является примером для многих женщин, демонстрируя, что у нее хватает времени и на работу, и на семью.
Теперь же Юлия Барановская выложила в своем микроблоге кадры, на которых понятно, что ее внешность далеко не идеальна. Снимок появился у "ЭГ". Сначала фото вызвало у поклонников оторопь. На нем видно, что у звезды утром опухшее, отекшее лицо без косметики. Кроме того, на ее коже есть пигментные пятна.
Однако в скоре в Сети стали появляться хвалебные комментарии, в которых россияне отдали должное смелости знаменитости. Оказалось, что Юлия Барановская решила снять себя перед работой с ее лицом визажиста.
Телеведущая блеснула наведенной красотой на мероприятии по случаю вручения премии "Женщины года 2021" журнала Glamour. Для своего образа Юлия Барановская выбрала ярко-красное платье в пол.
Напомним, ранее ведущая уже показывала поклонникам, как выглядит до эфира: заспанная и с нерасчесанными волосами. Видео она разместила в "Сторис" своего микроблога.