"Люди боятся": Алибасов с пеной у рта затронул половой орган

74-летний артист Бари Алибасов регулярно эпатирует публику. Скучная жизнь — это точно не про него. Еще недавно он был прикован к инвалидному креслу, а теперь помышляет о свадьбе и шокирует фанатов непристойными высказываниями.
На днях Бари Алибасов показал утро в ванной. Певец нанес у рта пену для бритья и начал исполнять знаменитую советскую песню "Планета Целина". Мужчина исказил текст песни, зачем-то затронув в нем мужской половой орган. Возможно, он пытался показаться остроумным.
Видеоролик с исполнением исковерканной композиции Бари Алибасов разместил в "Инстаграм". Поклонники оценили юмор артиста и предложили ему подрабатывать Дедом Морозом для взрослых. "Люди меня и так боятся", — признался продюсер.
Как писали "Дни.ру", после развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной певец переключил внимание на маленького питомца. Бари Алибасов одаривает лаской пса Кузю и ревнует его. Мохнатый дружок поднимает мужчине настроение.
Кроме того, в доме артиста появилась женщина из ДНР, которая с ним спит. Она вполне может стать супругой Бари Алибасова, ведь у певца большие планы на личную жизнь. Об этом СМИ рассказал сын продюсера. Известно, что даму зовут Елена и она помогла музыканту восстановить здоровье после болезни.