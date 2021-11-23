Гаркалин в гробу: жуткие фото с церемонии похорон

Народный артист России Валерий Гаркалин умер 20 ноября. В Москве состоялось прощание с покойным.

Коварный недуг унес жизнь потрясающего человека. Еще совсем недавно Валерий Гаркалин улыбался нам с телеэкранов, а теперь лежит в холодном гробу. Родные, коллеги и почитатели артиста собрались в учебном театре ГИТИСа, чтобы взглянуть на него последний раз.

Тело усопшего артиста по традиции разместили на сцене. Гроб установили на постаменте, накрытом тканью бордового цвета. Справа на подставке закрепили черно-белый портрет покойного. На нем Валерий Гаркалин довольный, с фирменной приторно-чарующей улыбкой.

Сцену заполнили многочисленные траурные венки с черными лентами. В память о покойном принесли и роскошные букеты. Гроб Валерия Гаркалина окружили красные розы, а поверх деревянного массива выложили овал из алых цветов и пальмовых листьев.

Публика на прощальной церемонии позаботилась о здоровье и надела защитные маски от коронавируса. Собравшиеся сидели на стульях сбоку от мертвого актера, с трудом сдерживая слезы. Лежащий в гробу Валерий Гаркалин вызывал добрые воспоминания и пугающее осознание неизбежности смерти.

Напомним, Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет после заражения коронавирусом. Врачи долго боролись за жизнь мужчины, но исход оказался роковым. Близкие решили похоронить артиста на Миусском кладбище.