"В присутствии свидетелей": На семью Пугачевой обрушился многомиллионный судебный иск

Родственник Примадонны Владислав занимается бизнесом. Недавно он приобрел салон красоты в столице за восемь миллионов. Продавцом в сделке выступил бизнесмен Игорь Гольдберг. Помимо денег племянник пообещал концерт своей знаменитой тети, который при других условиях обошелся Гольдбергу в те же 8 миллионов.
В итоге бизнесмен не получил ни деньги, ни обещанное мероприятие. Игорь подал на родственника звезды многомиллионный иск. В эфире программы "Ты не поверишь!" Владислав рассказал, что его вины нет, а все бумаги были "подписаны в присутствии свидетелей".
Гольдберг опровергает наличие расписки. Денег он не получал, значит и документы не подписывал. Следовательно, расписка подделана. Решить проблему в досудебном порядке не удалось, бизнесмены ждут суда, который пройдет в декабре.
Игорь уверен, что его оппонент просто решил нажиться на громком деле. Он считает, что Владислав хочет получить за салон 11 миллионов, хотя сам не заплатил еще ни рубля. Кстати, привлекать к истории Аллу Борисовну племянник пока не планирует. Он уверен, что выиграет суд сам, так как все документы у него на руках и правосудие будет на стороне звездного родственника.