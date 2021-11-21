Срочно: звезда сериала "Моя прекрасная няня" умерла после болезни

Сериал "Моя прекрасная няня" показывалаи с 2004 по 2009 годы. За семь сезонов в нем успели сняться многие звезды, среди которых были Валерий Гаркалин, Татьяна Жукова-Киртбая. Нина Русланова... Сегодня и ее сердце остановилось.
Трагическую новость сообщил ее коллега – актер Станислав Садальский. "Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова, – написал он у себя в "Инстаграм". – Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!" Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости…"
5 декабря актрисе исполнилось бы 76 лет. Она страдала врожденным пороком сердца, из-за чего в 2009 году перенесла гипертонический криз, после чего ей была сделана операция на сердце. Русланова запомнилась зрителям по фильмам "Настройщик", "Путейцы", "Кин-дза-дза!", "Небеса обетованные" и еще полутора сотням картин. Последней ее работой в кино стала роль жены Явтуха в "Вие" 2014 года.