"Еще одна дочь?": Королева с малышкой на руках взбудоражила народ

Певица Наташа Королева раскрыла материнские чувства. Ребенок на нее похож.

Светская львица Наташа Королева — мастер увлекательных историй и необыкновенных признаний. Звезда хранит множество тайн о личной жизни, раскрытие которых приводит к громким скандалам.

Недавно поп-дива рассказала о том, что в США проживает ее дочь от суррогатной матери. По словам артистки, она отдала свою яйцеклетку паре американских геев, чтобы они смогли завести ребенка. После этого шокирующего признания народ стал трепетно ожидать, когда Наташа Королева покажет ребенка на всю Россию.

Недавно в личном блоге певицы появилась неожиданная публикация. В частности, звезда опубликовала ролик, где держит темнокожее дитя. Наташа Королева нежно прижала крошку к себе. "Вот она маленькая девочка, которая сейчас сидит у меня на ручках. И она такая сладкая", — произнесла на камеру счастливая Наташа Королева.

Пользователи Сети удивились такому развитию событий. Дело в том, что далеко не все смотрели телепередачу "Племя", в рамках которой Наташа Королева путешествовала по экзотическим местам. Очевидно, что кровной связью с темнокожей малышкой из видео певица никак не связана, однако народ все равно решил пошутить на этот счет. "Поди, опять Наташка яйцеклетку оставила", "Копия мама!", "Еще одна дочь?" — выразились комментаторы.