Сияющий Лазарев показал уникальные кадры с детьми

В 2019 году певец Сергей Лазарев шокировал поклонников признанием, что у него есть годовалая дочь Анна. К тому времени артист уже был отцом пятилетнего Никиты и скрывал, что у мальчика есть сестра. Позже Лазарев признался, что детей вынашивали разные суррогатные матери.
Певец редко радует фанатов снимками своих чад, поэтому каждое их появление на вес золота.
На этот раз Сергей Лазарев показал в своем "Инстаграм" фото с семейного торжества. Его сыну Никите исполнилось семь лет. На снимке счастливый отец предстал рядом с наследниками, а на столе перед ними стоял разноцветный праздничный торт с фигуркой героя из мультфильма "Наруто".
Поклонники принялись гадать, на кого же походи дети Сергея Лазарева. Некоторые предположили, что на биологическую мать. Из-за этой гипотезы в комментариях начался настоящий скандал, так как эксперты уверены, что мать была суррогатная, а о биологической ничего не известно.
"Я знаю, потому что она суррогатная, родила деньги получила и прощай. Хотя Сережа красивый парень, жаль что не от любимой женщины, и доча была б на него похожа", – написала поклонница.
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