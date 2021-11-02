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Шоу-бизнес
Пусть новая молодая жена его хоронит: дочь и внуки отказались проститься с умершим Кирилловым

Пусть новая молодая жена его хоронит: дочь и внуки отказались проститься с умершим Кирилловым

На Новодевичьем кладбище Москвы похоронили легендарного диктора Игоря Кириллова. На траурной церемонии присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ведущие Дмитрий Борисов и Ангелина Вовк. Правда, самые родные люди – дочь и внуки Кириллова – на похоронах так и не появились
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Анне – дочери Игоря Кириллова – в этом году исполнилось 60 лет. Она окончила консерваторию, работает пианисткой, проживает в Германии, замужем за оперным певцом.

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Накануне похорон Ангелина Вовк публично заклинала ее приехать в Москву: "Я хочу обратиться к его дочери, живущей в Германии, которая не приехала проститься со своей матерью. Я хочу, чтобы она нашла в себе силы и приехала проститься со своим отцом. Родителей дети должны провожать в последний путь".

Анна не приехала. Возможно, помешали коронавирусные ограничения. Не было у гроба и внуков Кириллова – детей сына Всеволода, который со знаменитым отцом не знался и трагически ушел из жизни в 40 лет. Но вот что им помешало...

"Жаль, что сегодня нет с нами его любимой дочери, но она далеко, нет внуков. Я по этому поводу очень грущу, – рыдала у гроба Ангелина Вовк. – Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди. Но вот так жизнь складывается. Игорь Леонидович, спасибо вам за все! Думаю, что Господь простит нам все грехи".

Фото: Дни.ру

Таким образом, хоронила Игоря Кириллова только его вдова, которая младше мужа на 34 года и младше его дочери на 5 лет.

Фото: Дни.ру

Напомним, Народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в субботу 30 октября на 90-м году жизни. В начале сентября он перенес сложную операцию из-за проблем с сосудами нижних конечностей – ему ампутировали ногу. Вначале говорили, что причиной смерти диктора стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей. Но потом выяснилось, что в больнице диктор заразился коронавирусом, который и убил Кириллова.

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Фото: Дни.ру
Автор: 2 ноября 2021, 15:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эрнст утешил черную от горя молодую вдову Кириллова

комментарии

Ответить:

Гость891027
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Сын не хотел знать этого расчудесного диктора,да и дочь не просто так решила не приезжать-жил исключительно для себя,упивался собой.А про Вовк полностью согласна,очень фальшивая женщина.
Камилла
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Странные родственники у такого прекрасного человека!!! Что он не так сделал? Может был строг? Даже писать об этом больно.
Гость891006
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А он что , воспитывал своих детей , интересовался жизнью внуков? Нет. Вот и результат. За всё в жизни нужно платить. Был эгоистом , любил только себя, да и последний брак говорит о многом. Продавщица там сделала всё, чтобы родных и в помине не было рядом. Не смейте осуждать его детей и внуков! А Вовк , как всегда суёт своё рыло везде , где не просят, сплетница шоубизовская. Сама то бездетная и своё отношение к детям высказала на одной из програм. Такая же эгоистка, как и Кириллов.
Гость882227
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Ну конечно, кто бы сомневался. Все мрут только от короновируса. Все остальные болезни сдохли от него же.
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