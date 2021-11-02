Пусть новая молодая жена его хоронит: дочь и внуки отказались проститься с умершим Кирилловым

На Новодевичьем кладбище Москвы похоронили легендарного диктора Игоря Кириллова. На траурной церемонии присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ведущие Дмитрий Борисов и Ангелина Вовк. Правда, самые родные люди – дочь и внуки Кириллова – на похоронах так и не появились

Анне – дочери Игоря Кириллова – в этом году исполнилось 60 лет. Она окончила консерваторию, работает пианисткой, проживает в Германии, замужем за оперным певцом.

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Накануне похорон Ангелина Вовк публично заклинала ее приехать в Москву: "Я хочу обратиться к его дочери, живущей в Германии, которая не приехала проститься со своей матерью. Я хочу, чтобы она нашла в себе силы и приехала проститься со своим отцом. Родителей дети должны провожать в последний путь".

Анна не приехала. Возможно, помешали коронавирусные ограничения. Не было у гроба и внуков Кириллова – детей сына Всеволода, который со знаменитым отцом не знался и трагически ушел из жизни в 40 лет. Но вот что им помешало...

"Жаль, что сегодня нет с нами его любимой дочери, но она далеко, нет внуков. Я по этому поводу очень грущу, – рыдала у гроба Ангелина Вовк. – Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди. Но вот так жизнь складывается. Игорь Леонидович, спасибо вам за все! Думаю, что Господь простит нам все грехи".

Таким образом, хоронила Игоря Кириллова только его вдова, которая младше мужа на 34 года и младше его дочери на 5 лет.

Напомним, Народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в субботу 30 октября на 90-м году жизни. В начале сентября он перенес сложную операцию из-за проблем с сосудами нижних конечностей – ему ампутировали ногу. Вначале говорили, что причиной смерти диктора стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей. Но потом выяснилось, что в больнице диктор заразился коронавирусом, который и убил Кириллова.

