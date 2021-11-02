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Шоу-бизнес
"На парад ЛГБТ будем ходить": что происходит на ТНТ

"На парад ЛГБТ будем ходить": что происходит на ТНТ

Денис Дорохов совсем недавно поцеловался на сцене шоу "Игра", а теперь вышел во время номера абсолютно голым. Степан Меньщиков высказал свое мнение по этому поводу.
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Денис Дорохов не успевает удивлять своими выходками в "Игре". Пару недель назад вся общественность обсуждала его поцелуй с участником команды "Камызяки", а теперь артист вышел к зрителям совсем без одежды.

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"Как это ни странно, но существует социологическая концепция "Окно Овертона", которая в этом случае работает благодаря тому, что прогрессивные взгляды смотрят на западную цивилизацию. Поэтому гомосексуализм и толерантность волей не волей вливаются и в нашу жизнь. Это ведь не только пропаганда Дениса Дорохова, это и юмористические скетчи от Харламова с Батрутдиновым. Это и ролики Леши Панина, якобы похищенные у него из личного архива и выброшенные в соцсети", – дал честный комментарий корреспонденту "Дни.ру" Степан Менщиков.

Звезда "Дома-2" объяснил реакцию россиян на номера любимой команды из КВН миллионов россиян. Оказалось, что обществу просто нужно привыкнуть.

"И мало по малу прививается толерантность. Сначала все это вызывает резкий негатив, потом спокойствие, затем сочувствие, дальше интерес, а потом за уши уже не оттащишь, на парад ЛГБТ будем ходить", – высказался он.

По мнению знаменитости, цензура у нас в стране, практически отсутствует. На ТНТ многие звезды спокойно могут высказываться и делать то, что не делают на других телеканалах. Несмотря на это, кто-то думает, что из-за таких сцен у "Игры" будет меньше телезрителей.

"А то, что шоу идет ко дну, так это, может, наоборот, инструмент для того, чтобы проекту повысить рейтинг?" – задумался Менщиков.

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Фото: www.instagram.com / dorokhovdenisofficial
Автор: 2 ноября 2021, 17:30 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда КВН подглядывала за Путиным и Масляковым

комментарии

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Игра перешла дорогу КВНу,на тропу войны вышел сам масляков..найдётся куча причин,по которым можно закрыть всё что угодно не угодное...
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