С великим диктором Кирилловым простились лишь полсотни человек

Накануне президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев в Facebook сообщил: "Прощание состоится в 12 часов на центральной площади Новодевичьего кладбища. Церемония будет закрытой из-за ограничений по коронавирусу". Предшествовало же ей отпевание в храме.
Храм Успения Пресвятой Богородицы был возведен в 1685-1687 годах, как и большинство монастырских строений, во время правления царевны Софьи. Иконостас церкви был выполнен известным придворным мастером Карпом Золотаревым.
Здесь, кстати, проходила заупокойная литургия по режиссеру Георгию Данелия, композитору Людмиле Лядовой. Правда, отдать им последние почести приходило куда больше людей.
В этот раз у гроба были замечены телеведущая Ангелина Вовк, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст...
Напомним, Народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в субботу 30 октября на 90-м году жизни. В начале сентября он перенес сложную операцию из-за проблем с сосудами нижних конечностей – ему ампутировали ногу. Вначале говорили, что причиной смерти диктора стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей. Но потом выяснилось, что в больнице диктор заразился коронавирусом, который и убил Кириллова.
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