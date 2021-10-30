"Ему ампутировали ногу": Кириллов позвонил Шатиловой за мгновение до смерти

Советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов скончался в субботу, 30 октября, на 90-м году жизни. В последнее время он жаловался на свое здоровье. Выяснилось, что народному артисту диагностировали тромбоз нижних конечностей.
Семья Кириллова скрывала информацию о его состоянии до последнего момента. Правду решила раскрыть бывшая коллега Игоря Леонидовича Анна Шатилова. По ее словам, незадолго до смерти знаменитый телеведущий заразился коронавирусом. Его состояние ухудшилось настолько, что врачам пришлось идти на крайние меры. "Ему ампутировали ногу", – сообщила Шатилова журналистам.
Анна Николаевна также рассказала, что накануне звонила бывшему коллеге, чтобы узнать о его здоровье, но не дозвонилась. А утром 30 октября раздался телефонный звонок от Кириллова и тут же был сброшен. Перезванивая, Шатилова попала на автоответчик, а через мгновение получила известие о смерти.
Ранее "Дни.ру" писали о карьере Игоря Кириллова. Телеведущий долгое время проработал на Первом канале, возглавлял дикторский отдел, выступал с новогодним обращением к народу, вел трансляцию парадов на Красной площади.
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