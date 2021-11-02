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Шоу-бизнес
"Где взять?": разведенка Барановская ищет красивого мужика

"Где взять?": разведенка Барановская ищет красивого мужика

Юлия Барановская тщательно скрывает свою личную жизнь после развода с Андреем Аршавиным. Теледива пооткровенничала с Юлией Савичевой о личном.
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О том, есть ли у звезды избранник, неизвестно. Ведущая Первого канала ранее говорила о том, что грезит о том, чтобы встретить достойного мужчину, с которым создаст семью и, возможно, родит еще детей.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

В беседе с певицей они затронули личную тему. Юлия Савичева поведала Юлии Барановской о своих отношениях с мужем. Теледива намекнула на то, что сейчас ее сердце не занято.

Так, исполнительница рассказала, что звала своего супруга Александра Аршинова сниматься в свой клип, но получила отказ. В итоге звезда нашла для этого красивого мужчину-модель. По словам Юлии Савичевой, муж пришел в шок и сильно приревновал ее к партнеру по съемкам.

Юлия Барановская заметно оживилась, услышав о красивых мужчинах. Она спросила, сама ли знаменитость выбирала себе модель для клипа. "Где взять красивого мужика?", – поинтересовалась ведущая у певицы.

Напомним, Юлия Барановская – многодетная мама. У нее подрастают сыновья Артем, Арсений и дочь Яна. Ранее теледива рассказала, как выбирает избранника. Так, знакомясь, она задает себе вопросы: нравится ли ей этот мужчина, хочет ли она его и отношений с ним?

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 10:39 Источник: "Русское радио" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

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Гость881501
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слишком рано зазвездилась-скороспелочка наша
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