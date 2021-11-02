"Где взять?": разведенка Барановская ищет красивого мужика

О том, есть ли у звезды избранник, неизвестно. Ведущая Первого канала ранее говорила о том, что грезит о том, чтобы встретить достойного мужчину, с которым создаст семью и, возможно, родит еще детей.
В беседе с певицей они затронули личную тему. Юлия Савичева поведала Юлии Барановской о своих отношениях с мужем. Теледива намекнула на то, что сейчас ее сердце не занято.
Так, исполнительница рассказала, что звала своего супруга Александра Аршинова сниматься в свой клип, но получила отказ. В итоге звезда нашла для этого красивого мужчину-модель. По словам Юлии Савичевой, муж пришел в шок и сильно приревновал ее к партнеру по съемкам.
Юлия Барановская заметно оживилась, услышав о красивых мужчинах. Она спросила, сама ли знаменитость выбирала себе модель для клипа. "Где взять красивого мужика?", – поинтересовалась ведущая у певицы.
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