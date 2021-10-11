"Я его обидела": Барановскую замучили угрызения совести из-за дорогого мужчины

До встречи с Андреем Аршавиным в жизни Юлии Барановской был надежный мужчина, но она не сумела его сохранить.

Юлия Барановская стала широко известна публике благодаря союзу с футболистом Андреем Аршавиным, который закончился скандальным разрывом. В подкасте "Сберзвук" экс-избранница спортсмена вспомнила о том, что было в ее жизни до встречи с футболистом. Один эпизод из той жизни до сих пор не дает Юлии Барановской покоя.

В те времена за женщиной ухаживал мужчина по имени Максим. Он трогательно заботился об избраннице, помогал ей в решении различных проблем и всегда подставлял свое надежное плечо, но она сама видела в нем лишь наставника и друга. Со временем по вине Барановской общение между ними сошло на нет, и телеведущая до сих пор мучается от угрызений совести.

"Я его обидела, а он меня просто не простил," – призналась раскаявшаяся Юлия.

Этот случай помог женщине раз и навсегда понять, что гораздо проще быть обиженной кем-то, чем самой обидеть дорогого человека и потом мучиться всю жизнь. Несмотря на то, что уже прошло много лет, Барановская все еще помнит давнего друга и не оставляет надежд когда-нибудь его разыскать и наладить отношения.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что 13-летняя дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина пошла наперекор своей знаменитой матери, разрушив ее надежды и планы.