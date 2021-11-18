Борисова плюнула в перекошенное от выпитого лицо пьяного Шуры

Дана Борисова славится тем, что постоянно попадает в скандалы. На этот раз она объявила войну Шуре.

Исполнитель напротив является человеком крайне дружелюбным и приветливым. Однако терпеть оскорбления он не будет. В своем личном блоге ведущая опубликовала кадры со съемок программы "Прямой эфир" Андрея Малахова. Она хорошо провела время с Катей Лель и другими давними знакомыми, но певец якобы испортил ее вечер и фотографии.

По словам Даны Борисовой, все было бы прекрасно, если бы на каждой фотографии не было бы широкой улыбки знаменитости. Она указала, что уже сейчас не терпит, когда пьяные люди приходят на съемки и ведут себя некорректно. Знаменитость подчеркнула, что раньше и сама была такой.

Ведущая заявила, что Шура якобы требовал налить ему рюмку прямо в студии программы, а после того, как заказ, видимо, был выполнен, якобы отправился в туалет, где провел около 15 минут. "Секрет его успешного похудения", – иронично указала дива, намекнув на то, что артист мог пристраститься и к запрещенным веществам. Она подчеркнула, что употреблять алкогольные напитки или нет – дело каждого, но ее возмущают люди "под чем-то" на работе.

Сам артист долго молчать не стал. Он тут же ответил Дане Борисовой в комментариях. Певец пригрозил ведущей, что сегодня вся пресса будет писать о ней. Судя по всему, Шура раскроет большой секрет знаменитости. "Не хотел отпускаться до твоего уровня", – заявил он.

