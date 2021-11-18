"Меня рядом с ней не оказалось": известная телеведущая рассказала о страшной беде Даны Борисовой

Елена Ханга высказалась о времени, когда Дана Борисова страдала алкогольной зависимостью.

Теледива и ее коллега вместе вели программу "Принцип домино". В шоу "Судьба человека" на "России 1" звезда отметила, что Дану Борисову можно было спасти от алкоголизма раньше, если бы с ней рядом находились надежные люди.

Елена Ханга тоже когда-то любила пропустить рюмочку-другую, но вовремя смогла остановиться. Звездная блондинка же не сумела избавиться от пагубного пристрастия без медицинской помощи.

Экс-ведущая шоу "Про это" посетовала, что в то время, когда коллеге было трудно бороться с тягой к спиртному, ее рядом с ней не оказалось. Елена Ханга заверила, что с ней Дана Борисова вела себя прилично. Также знаменитость подчеркнула, что очень важно, когда человека поддерживают дома, не упрекая и не ругая.

Напомним, сначала Дана Борисова отрицала проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами. Но в какой-то момент ситуация стала почти критической, поэтому теледива во всем призналась.

Звезда говорила, что ее мать чувствовала на расстоянии, что с дочерью все плохо. Когда стало очевидно, что больше тянуть нельзя, она забила тревогу и сообщила обо всем СМИ. Сперва телеведущая была недовольна поступком матери, но теперь очень ей благодарна. Блондинка прошла необходимое лечение. Ранее Дана Борисова призналась, что боится сорваться на наркотики из-за проблем с дочерью Полиной.