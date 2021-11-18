"Просто бомба": Шура побил покойного Осина

В своем блоге артист поделился видео с анонсом нового выпуска шоу "Суперстар" на НТВ. В нем Шура исполнит хит Евгения Осина "Плачет девушка в автомате". Жюри высоко оценило выступление и отметило, что это самое оригинальное прочтение композиции.
Поклонники остались в восторге, они засыпали Шуру комплиментами, отметив, что его исполнение побило оригинальный вариант. "Саша, это лучше, чем оригинал. Светлая память Евгению Осину, но мне не очень заходило в его дворовом исполнении. Чувствую, что в Вашем это будет просто бомба!", "Это будет что-то невероятное", "До мурашек! Жду с нетерпением всей версии", "Супер песня звучит в твоём исполнение! С нетерпением жду эфира!", – написали комментаторы.
Ранее Дана Борисова решила объявить войну Шуре. Ведущая показала фото с "Прямого эфира", где артист вел себя некорректно, по ее словам, будучи в нетрезвом состоянии. Дана отметила, что Шура испортил все фото своей широкой улыбкой. Борисова отметила, что теперь не переносит пьяных людей на съемках, хотя сама раньше делала так же.
Недавно появились слухи о том, что у Шуры проблемы со здоровьем. На самом деле музыкант стал вести здоровый образ жизни и сейчас много работает и выступает.