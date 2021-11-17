Диброва закидали камнями за выпад в сторону Бодрова: Полное вырождение мозгов

Дмитрий Дибров высказал свое мнение относительно легендарного фильма "Брат", некоторых зрителей его позиция сильно задела.

Журналист дал большое интервью по случаю своего 62-го дня рождения. В нем он рассказал о творческом пути и о детстве, однако затронул и другие интересные темы. Например, Дибров высказал свое отношение к главному герою легендарного фильма "Брат" Даниле Багрову, которого сыграл Сергей Бодров.

По мнению Дмитрия Александровича, персонаж сильно переоценен, а у него лично вызывает только "отторжение". Такая позиция вызвала резонанс в Сети. Кто-то согласился с ведущим, а другие, наоборот, буквально закидали Диброва камнями за его высказывание.

"Во многом согласен. Чего хорошего находят в этом фильме, в герое?", "А я согласна с его позицией по поводу " героизма" Данилы. Правильно сказал!". "Полное вырождение мозгов", "Никогда не могла понять этого "героя нашего времени (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Жена Дмитрия Диброва показала свой любимый способ расслабление – массаж. На видео видно, что процедуру проводит молодой мужчина. Этот факт поклонники не смогли оставить без внимания. Полина младше мужа на 30 лет, поэтому их союз часто вызывает резонанс. "Когда муж — дед, хочется, чтобы молодой полапал", – смеялись в Сети.