Возмущенный Дибров разнес легендарного Бодрова: Дерьмо, а не герой времени!

В честь дня рождения Дмитрий Дибров дал откровенное интервью. Он рассказал о детстве и пути. Однако затронул ведущий и еще одну тему.



На днях журналисту исполнилось 62 года, но в это крайне сложно поверить. Все дело в том, что выглядит знаменитость просто прекрасно. Его молодая супруга оказалась самой первой, кто трогательно поздравил его в Сети, а многочисленные поклонники быстро присоединились.

Дмитрия Диброва любят и уважают миллионы людей. Особенно сильно публику впечатляет тот факт, что знаменитость не пытается ничего из себя строить. Дмитрий Дибров открыто высказывается о том, что ему нравится. Однако о тех вещах, которые не близки ему, он также не стесняется говорить.

Так, во время интервью всплыла тема кино. Журналист заявил, что вовсе не поддерживает поклонников фильмов "Брат" и "Брат-2" в невероятной любви к Даниле Багрову, персонажу, который запомнился всем благодаря актерской игре легендарного Сергея Бодрова. Дмитрий Александрович заявил, что герой вызывает у него лишь "отторжение".

По словам Дмитрия Диброва, особенно возмутил его Данила в тот момент, когда он приехал в США, а затем "без образования, навыков и знаний" стал заниматься собственными развлечениями, не думая о семье и детях. "Дерьмо, а не герой времени", — отрезал ведущий. Многие не согласились с его позицией.