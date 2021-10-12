"Молодой полапал": Голую жену Диброва отхлестал волосатый мужик

Молодая избранница шоумена разделась для утех вдали от супруга. Дмитрий Дибров отошел на второй план.

32-летняя Полина Диброва раскрыла способ отдыха, который помогает ей держаться в тонусе и чувствовать себя удовлетворенной. Фотомодель доверила свое тело массажисту Михаилу, который, по словам девушки, мастер своего дела. Девушка показала в личном блоге фото и видео, где лежит обнаженной на столе под крошечным полотенцем, а гуру массажа водит по ее коже волосатыми руками. Как Дмитрий Дибров отнесся к развлечениям супруги, осталось загадкой.

Опытный массажист хорошенько отхлестал проблемные места на теле клиентки, доставив ей умопомрачительные эмоции. "Эффект впечатляет", — отметила довольная Полина. Девушка придает особое значение тактильным ощущениям, она практикует с мужчиной сразу несколько техник массажа. "Если партнер не всегда может обеспечить максимальное внимание к вашему телу, то Миша делает это идеально", — выразилась Диброва.

Пользователи Сети не смогли пропустить публикацию с обнаженной девушкой и решили ее прокомментировать. Некоторые посочувствовали Полине. "Когда муж — дед, хочется, чтобы молодой полапал", "Да куда уж нам до таких массажей, у нас же нет мужей-стариков миллионеров, лучше выйти замуж по любви и за молодого, чем жить с папой вонючим", — написал народ, намекая на Дмитрия Диброва.

