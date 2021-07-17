61-летний Дибров попытался "утопить" молодую жену в день ее 32-летия

Полина Диброва, молодая жена 61-летнего журналиста, шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва, поделилась в своём Инстаграм аккаунте семейным видео, на котором муж “утопил” её в торте в честь Дня рождения. Молодой жене ведущего популярного телешоу “Кто хочет стать миллионером” на Первом канале исполнилось 32 года.
В честь такого важного праздника муж с женой взяли катер, на котором отправились на водную прогулку в центре Москвы. Прямо на воде, на борту катера, Дмитрий Дибров вынес для именинницы праздничный торт со свечами в виде цифр, обозначающих возраст супруги. Загадав желание и задув свечи, модель сразу же вытащила их из торта, после чего шоумен окунул жену лицом прямо в торт.
Полина Диброва совсем не обиделась на такое поздравление, наоборот, она опубликовала видео в сеть и поблагодарила мужа за торт: “Спасибо, Дима, было очень вкусно”.
Напомним, что отношения пары начались ещё в 2006 году, когда Полине было всего 17 лет. Девушка участвовала в модельном конкурсе, в котором телеведущий был членом жюри. Полина Дмитрию сразу понравилась, и он начал оказывать ей знаки внимания. Через 3 года возлюбленные оформили свои отношения официально.
За 12 лет брака Полина родила троих детей: Александа, Фёдора и Илью.
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