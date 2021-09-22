"Любовь и голуби": Повторившая за Гурченко Миронова сбежала на курорт

Звезда кино Мария Миронова отправилась за рубеж, когда осень уверенно постучала в окно холодными ветрами. Артистка вместе с семьей улетела в Грецию, обосновавшись на острове Эвия. Знаменитость не забыла делать на отдыхе фото и видео, чтобы наполнять контентом личный блог. Увидев публикации Марии Мироновой, россияне невольно вспомнили сцены из культового кино "Любовь и голуби", а точнее — Людмилу Гурченко.
Дело в том, что артистка надела в отпуске платье, которое сильно напомнило людям наряд Раисы Захаровны — сотрудницы отдела кадров из легендарного фильма. Розовый предмет гардероба с элементами из белого кружева не смог оставить равнодушными поклонников Марии Мироновой.
Пользователи Сети решили, что актриса случайно повторила образ Людмилы Гурченко. Звезда хоть и надела ретро-наряд, а о прическе не позаботилась. Мария Миронова распустила длинные волосы и надела солнцезащитные очки — в комедии "Любовь и голуби" такого точно не было. Тем не менее россияне сочли нужным указать, что одежду звезда выбрала в киношном духе.
Напомним, фильм "Любовь и голуби" основан на реальных событиях, у экранной Раисы Захаровны есть прототип. Картину сняли по сценарию Владимира Гуркина — театрального актера из Омска. На его родине, в городе Черемхово Иркутской области, произошла очень похожая история.
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