Коллеги в шоке от смерти Коклюшкина: Не могу прийти в себя

Пародист Гия Гагуа выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни писателя-сатирика Виктора Коклюшкина.



Коллега отметил, что Виктор Коклюшкин был человеком с добрейшей душой и всегда выступал за справедливость. При этом он был безмерно талантливым артистом и блестяще писал тексты.

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Пародист Гия Гагуа добавил в беседе с журналистами, что до начала эпидемии коронавируса часто сотрудничал с Виктором Коклюшкиным. Сатирик писал монологи для разных артистов, в том числе Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Ефима Шифрина.

Коллеги часто виделись на съемках и разных проектах. два года назад Коклюшкин и Гагуа работали в программе Андрея Малахова на первом канале. Но после начала пандемии ковида встречи друзей резко сократились, они стали общаться реже. Но тем не менее масштаб утраты для пародиста неоценим. Он в шоке от смерти друга.

"Я его очень уважал. Я не могу прийти в себя", – сказал Гагуа в беседе с "360".



Напомним, о смерти российского писателя-даматурга Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Эта новость потрясла всю культурную Россию.

Писатель умер в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности. Сергей Миронов отметил, что Виктор Коклюшкин всегда точно, смело и по-доброму обличал пороки современного общества.