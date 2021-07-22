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Шоу-бизнес
Кабаева об отце своего ребенка: В воспитании не играет никакой роли

Кабаева об отце своего ребенка: В воспитании не играет никакой роли

Сыну Саши Кабаевой и Александра Липового недавно исполнилось два года. В прошлом году родители малыша развелись после громкого скандала.
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Звезде "Дома-2" долгое время было непросто. Но она достаточно быстро нашла себе нового мужчину, что вызвало недоумение у многих поклонников. Бывший супруг дивы же постоянно выкладывает снимки с сыном, из-за чего создается впечатление, что он много занимается ребенком. Однако Саша эту информацию опровергает. "В воспитании не играет никакой роли", – заявила она. Она отметила, что сперва слишком много работала, из-за чего не всегда могла привести наследника папе, когда у того возникало внезапное желание.

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У Кабаевой появился новый любовник сразу после развода

Позднее Александр начал приезжать к ее дому и снимать "истории" о том, что бывшая избранница не дает ему общаться с ребенком. Теперь к отцу мальчика отвозит бабушка. По словам Саши Кабаевой, алименты экс-избранник платить отказывается. Раз в три месяца он иногда присылает 20 тысяч рублей на содержание Демида. "Он не знает, что ребенок есть, как развивается, ему все равно", – сообщила она. От частичной оплаты жилья для сына отец также отказался.

Знаменитость отметила, что воспитанием сына активно занимается ее мама, так как ей самой приходится много работать, чтобы содержать семью. Однако у Саши есть свои принципы общения с ребенком. Она считает, что мальчик должен расти самостоятельным, чтобы позднее научиться брать ответственность за свои слова и поступки.

Саша Кабаева отметила, что бывшего мужа не любит. По ее мнению, если бы у него не было подписчиков в соцсетях, он бы точно бросил своего собственного сына. Звезда "Дома-2" сейчас состоит в новых отношениях и очень счастлива. Она отметила, что семья возлюбленного приняла и ее, и ее ребенка.

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Фото: Chris Robbins / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 11:29 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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