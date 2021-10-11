Скрытная Кабаева заговорила о личном: Теперь со мной рядом настоящий мужик!

Около четырех лет продлились отношения Саши Кабаевой и кикбоксера Александра Липового. Супруги разошлись с большим скандалом, а конфликт относительно встреч отца с сыном Демидом продолжается до сих пор. Несмотря на все неприятности, модель сумела обрести свое счастье.

Сейчас Саша находится в отношениях с хоккеистом "Динамо", Егором Зайцевым. Она отметила, что избранник является крайне ответственным и заботливым молодым человеком. Они счастливы, слышат друг друга и понимают. По словам дивы, прошлые отношения оставили свой след и сперва ей было тяжело поверить в добро, страх не покидал ее. "Теперь со мной рядом настоящий мужик!" – заявила она.

Прокомментировала Саша Кабаева и слухи о свадьбе. Ничего утверждать брюнетка не стала, так как, по ее мнению, о таких вещах стоит спрашивать возлюбленного. При этом она упомянула, что они активно обсуждали этот момент и уже "определились с выбором". Она отметила, что бывший муж же не оставляет ее в покое.

Модель возмущена поведением Александра Липового. Она подчеркнула, что он постоянно жалуется в личном блоге. По словам Кабаевой, она предлагала отцу сына встретиться в суде, чтобы узаконить сумму алиментов, а также порядок встреч с наследником, но он отказывается. Она убеждена, что позиция бывшего избранника связана исключительно с пиаром. Якобы если все будет сделано правильно, ему будет больше нечем развлекать подписчиков.

Напомним, еще несколько лет назад отношения пары казались необычными, но трогательными. Тогда модель выписывалась из роддома без мужа, так как он отбывал срок в тюрьме. Услышав голос возлюбленного, Саша Кабаева расплакалась. Сейчас Александр Липовой близко общается со своей бывшей женой, Аланой Мамаевой.

