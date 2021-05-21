У Кабаевой появился новый любовник сразу после развода

Модель Саша Кабаева после развода быстро нашла свое новое счастье в виде хоккеиста Егора Зайцева.

В последние годы модели пришлось пережить много трудностей. Казалось бы счастливые отношения с кикбоксером Александром Липовым закончились тяжелым разводом, от которого женщина до сих пор не оправилась окончательно. Тем не менее, спустя несколько месяцев после официального расторжения брака в жизни Саши Кабаевой произошли приятные перемены.

Судя по фото в соцсетях, модель обрела свое счастье с хоккеистом из команды "Динамо" Егором Зайцевым. Спортсмен не смог скрыть свои чувства и опубликовал в "Инстаграм" снимок, на котором он нежно обнимает Сашу, а та блаженно улыбается, прикрыв глаза. Сама Кабаева еще осторожничает с демонстрацией своих чувств, но уже показала подписчикам видео, на котором Зайцев держит ее за руки. Женщина подписала, что счастлива и благодарна своему спутнику.

Как сообщил "StarHit", в день рождения Кабаевой в ее аккаунте появился пост с радостной новостью о том, что возлюбленный сделал ей предложение, однако позже он был благоразумно удален. Модель, обжегшаяся в первом браке, еще не спешит доверять мужчинам. Тем не менее, подписчики Кабаевой и Зайцева уже желают паре долгого совместного счастья и не сомневаются в серьезности их намерений.

Напомним, что не так давно Саша Кабаева официально сменила имя, что стало для нее очень важным событием.