Джанабаева поразила народ честным фото

42-летняя Альбина Джанабаева доказала, что она прекрасна в любом виде.

Накануне в Сторис своего микроблога супруга Валерия Меладзе опубликовала собственное честное фото. На снимке знаменитость запечатлена без макияжа и укладки. Альбина Джанабаева одета в шерстяное пальто и теплый шарф, она едет в машине и улыбается солнцу, которое ярко светит в окно.

Знаменитость выглядит очень просто и абсолютно естественно. Вокруг глаз певицы заметны небольшие мимические морщинки, появившиеся с возрастом, но женщину это, судя по всему, не смущает. Нужно признать, что в целом многодетная мать выглядит прекрасно. Очевидно, Джанабаева знает об этом, поэтому и не стесняется показывать такие правдивые снимки.

Многие подписчики звезды были поражены ее свежим видом и натуральной красотой. Весной этого года Альбина родила дочь, которая стала ее третьим ребенком. Воспитание детей и особенно забота о новорожденном часто неблагоприятно сказываются на внешнем виде матери, но не в данном случае. Вероятно, Джанабаева находит время на регулярный и качественный уход за собой, несмотря на материнские обязанности и работу.

Стоит отметить, что после третьих родов жена Валерия Меладзе довольно быстро пришла в прежнюю форму. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Альбина Джанабаева сверкнула прелестями на отдыхе.