Поргина разнесла Хабенского за поддержку геев: Мне это смешно!

Недавно Константина Хабенского утвердили на должность художественного руководителя МХТ имени А.П.Чехова. Однако оказалось, что не все довольны этим решением.

В некоторых СМИ есть информация о том, что артист давно мечтал о руководящей должности. Практически никто изначально не был против, так как коллеги относятся к знаменитости крайне уважительно. При этом, в отличие от предшественника, он тут же взял курс на возвращение порядка, существовавшего при Олеге Табакове.

Так, Константин Хабенский сразу же вернул в репертуар театра те постановки, которые были сняты. Позднее он позвал обратно и любимых артистов режиссера. Дарья Мороз и Андрей Бурковский были тут же приглашены в родные стены. Поклонники оказались крайне довольны решением, а ситуация с возвращением некоторых спектаклей, которые ранее были вычеркнуты, пришлась по душе не всем.

Постановка Константина Богомолова по пьесе "Идеальный муж" имела большой успех. Многие не хотели прощаться с ней, посещая снова и снова. Новый художественный руководитель принял решение вернуть спектакль, чтобы его могли посмотреть и другие люди. Это решение крайне не одобрила Людмила Поргина, которая славится своими высказываниям о театральных руководителях.

Артистка указала, что не понимает, зачем артист сделал это. По ее мнению, в центре истории стоит "любовь двух гомосексуалистов", и якобы это выглядит не совсем корректно. "Мне это смешно!" – высказалась она. Знаменитость вспомнила, что "православные" уже просили убрать постановку, и тогда их услышали.

