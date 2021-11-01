Не Николаев: сияющую Проскурякову сняли с красавцем-мужчиной

В настоящее время супруга композитора принимает участие в съемках второго сезона сериала "Анка с Молдаванки". В инстаграм-аккаунте Юлии Проскуряковой то и дело появляются фото со съемочной площадки, по которым заметно, как сильно женщина увлечена процессом.
Накануне Юлия Проскурякова опубликовала совместное фото с актером Станиславом Бондаренко, который тоже задействован в сериале. Очевидно, пару сняли прямо на площадке. В компании молодого красавца женщина выглядит чудесно и просто светится от счастья. Этот кадр вызвал восторженную реакцию поклонников Юлии: люди отметили, что ей очень идет образ деревенской девушки да и вместе со Станиславом она смотрится прекрасно.
Фолловеры написали:
"Юля, ну вы ж Богиня!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Какие вы красивые! Станислав и Юлия– прекрасны!", "Прекрасная пара", "Юлии так идет роль деревенской девушки прехорошенькая", "Юленька, какой игривый взгляд! Замечательный эпизод с известным артистом".
Поклонники очень удивились тому, как Проскуряковой удается с успехом совмещать семью и съемки, а также заявили, что будут с нетерпением ждать выхода фильма, так как очень хотят увидеть Юлию на экране.
Как знаменитый супруг относится к съемкам жены, неизвестно. Ранее "Дни.ру" писали о том, что сам Игорь Николаев прильнул к молодой красотке.
Популярные темы форума
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!