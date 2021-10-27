"Любимая моя": Плюнувший на жену Николаев прильнул к молодой красотке

Знаменитый мужчина трогательно поздравил старшую дочь с важной датой в Сети. Его наследница Юлия отмечает 27 октября день рождения. В этом году ей исполнилось 43 года. Из-за праздника Игорь Николаев разместил совместный снимок с именинницей.
В кадре артист ласково прижался к дорогой сердцу родственнице, излучая удовольствие и счастье. Юлия Николаева выглядит на снимке довольно молодо и привлекательно. Композитор добавил к фото трогательное поздравление. "Будь счастлива и здорова, любимая моя, талантливая девочка, пусть Господь тебя хранит!" — написал в адрес дочери маэстро музыки.
В этот торжественный день Юлии Проскуряковой пришлось уступить внимание супруга другой женщине. Игорь Николаев посвятил нежные строки исключительно имениннице, плюнув на жену.
Исполнитель хита "Малиновое вино" воодушевил пользователей "Инстаграм" на добрые слова и пожелания. К публикации оставили душевные комментарии даже российские звезды. Поддержать артиста решили Игорь Крутой, Игорь Гуляев, Инна Маликова, Иосиф Пригожин и другие медийные личности. Они разделили радость знаменитого композитора, который решил угодить наследнице. Некоторым коллегам Игорь Николаев ответил благодарностью и красочными эмодзи.
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