Как живет и выглядит старшая дочь Игоря Николаева, которая моложе его на 18 лет

Юлия смогла найти общий язык со всеми женами знаменитого отца и поладить с младшей сестренкой

Известный российский певец Игорь Николаев впервые стал отцом в 18 лет. В октябре 1978 года у него родилась дочь Юлия от первого брака. Сейчас наследнице Николаева уже 43 года, однако о ее жизни известно не так много.

Первый раз артист женился в раннем возрасте: избранницей Игоря Юрьевича стала его школьная любовь Елена Кудряшова. Сразу после школы пара поженилась, а вскоре после свадьбы у супругов родилась дочка Юлия. Тогда Николаеву было всего 18 лет.

Девочка стала увлекаться музыкой с самого детства. Впервые маленькая Юлия появилась на экранах в телепередаче с песней о Винни-Пухе, а позже – в клипе Аллы Пугачевой. В итоге дочь звезды выучилась в музыкальной школе и закончила престижную школу искусств в Майами.

Брак артиста и Кудряшовой распался, когда тот встретил молодую Наташу Королеву. Супруги развелись спустя 13 лет семейной жизни – в 1991 году. Несмотря на то, что Юлия всячески поддерживала мать после развода, девушка смогла подружиться и с новой избранницей отца. Песню "Любовь без памяти" написала для Наташи именно дочка Игоря Юрьевича.

Какое-то время девушка пыталась пойти по стопам отца: написала еще несколько песен для российских звезд, запела и выпустила свой клип. Однако в конце концов покинула шоу-бизнес и переехала в Америку, где у нее жила мать. Там Юлия выучилась на фармацевта и обзавелась собственной квартирой, которую, по слухам, ей купил отец. А в 2005 году Николаева вышла замуж за американца, с которым прожила в браке 10 лет, так и не заведя детей.

Юлия живет в Америке до сих пор – в Россию она приезжает не так часто. Наследница звезды не только прекрасно общается с отцом, но и нашла общий язык с его третьей женой Юлией Проскуряковой, которая моложе ее на четыре года. К тому же, Николаева очень любит свою шестилетнюю сестренку Веронику. А вчера Юлия отпраздновала свой день рождения – звездный отец трогательно поздравил ее с праздником в своем "Инстаграм".