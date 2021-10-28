Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Четверг
28 октября
Лента новостей
12:55
Открылся дар: молитва ставшей целительницей Лель к удивлению врачей поставила на ноги изувеченную Цой
12:54
"Такие истерики!": Продюсер заявила о заболевании гниющего без зубов Губина
12:45
Появившаяся на людях в драных колготках Литвинова спряталась за цветочным горшком
12:32
В Южноуральске мужчина убил двух пенсионеров ради денег
12:26
Жена погибшего москвича заговорила о вине Светличной
12:25
Мать объяснила поведение Собчак после смертельного ДТП: Виноваты мы
12:06
"Уходил в себя": Вячеслав Зайцев не справляется с болезнью
12:05
"Ненормальные люди": почему фото голого ребенка Решетовой вызвало ажиотаж
12:03
"Хочу, чтобы смотрел супруг!": Ревва лишился девственности симпатичным парнем
11:56
"Прикройся!": звезду сериала "Ход королевы" обругали за декольте на плоской груди
11:51
В центре Москвы буйный посетитель ресторана ударил полицейского стулом
11:47
"Чувствую, что горячо!": оконфузившийся Басков обоссался прямо на сцене
11:44
Бесстыжая Волочкова раздвинула ноги в микротрусах
11:43
"В игры играют": для чего Крапивина сняла Лободу в белом платье
11:42
Заставляет задохнуться: Толкалина в траурном платье сделала неожиданное заявление
11:40
Как живет и выглядит старшая дочь Игоря Николаева, которая моложе его на 18 лет
11:34
"Совесть имейте!": Малахова и Светличную обвинили в грязном пиаре
11:33
"Не хочется жить": заплаканная Спилберг не выдержала
11:30
"Бить женщину, издеваться, тиранить": Топалов опять попал в громкий скандал
11:11
Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
11:00
Названа причина смерти создателя "Рабыни Изауры": добил сепсис
11:00
Изувеченная Бородина перестала ходить: Синее тело и боли
10:43
"Ковид оказался сильнее": в семье Пригожина и Валерии случилось горе
10:37
Пьяные жители Амурской области избили беременную переписчицу
10:22
"Дается с большой сложностью": новые данные о трагедии Бузовой и неродившегося ребенка
10:16
"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой
10:06
Владимир Путин вспомнил о невыполненном обещании
10:02
Соседов сделал признание об ухаживаниях Киркорова: Охапки роз и пылкие поступки
10:02
"Светлая память": Варум потеряла дорогого человека
09:56
Драгоценности, антиквариат и три дорогих квартиры: чем владеет Светличная и кому она завещает свои богатства
09:40
Не Максим: Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина
09:26
Михалкова внезапно заткнули за пояс: Лично встречался с Путиным
09:22
Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву
09:19
"Хламидии никто не отменял!": исхудавшая Тодоренко о передающимся половым путем заболевании
09:12
"Хуже сделать тяжело": Алибасов приложил скандалиста Солнцева
08:46
Беременная Порошина сбежала от известного режиссера: Мне пришлось
08:40
Обрекают на смерть: страшная правда о состоянии 81-летней Светличной
08:13
Даже на Первом канале: Ургант посмеялся над Лукашенко
06:24
Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
04:43
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
02:32
Как правильно воспитать ребенка: определяем характер по линиям на руке
00:22
День святого Ефимия: приметы и запреты 28 октября
21:40
Избитая невеста и ОМОН: свадьба Солнцева с беременной падчерицей закончилась жесткой дракой
21:01
Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве: Вы помогаете тому режиму
20:33
"Это просто отвратительно": изуродованные дети Акиньшиной вызвали шок
20:22
В Екатеринбурге подростки избили полицейского
20:11
Дерево упало на детскую коляску в подмосковном Талдоме
20:04
"Инвалидность оформлять будете?": Тодоренко напугала страшным диагнозом
19:54
Избивавший женщин Башаров вывалил переписку с бывшей
19:27
Многодетная мать стала новым детским омбудсменом в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
"Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Как живет и выглядит старшая дочь Игоря Николаева, которая моложе его на 18 лет

Как живет и выглядит старшая дочь Игоря Николаева, которая моложе его на 18 лет

Юлия смогла найти общий язык со всеми женами знаменитого отца и поладить с младшей сестренкой
прочитано 575 раз

Известный российский певец Игорь Николаев впервые стал отцом в 18 лет. В октябре 1978 года у него родилась дочь Юлия от первого брака. Сейчас наследнице Николаева уже 43 года, однако о ее жизни известно не так много.

ПО ТЕМЕ

"Любимая моя": Плюнувший на жену Николаев прильнул к молодой красотке

"Хоть на человека стал похож": кардинально изменившегося Николаева перестали узнавать

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Первый раз артист женился в раннем возрасте: избранницей Игоря Юрьевича стала его школьная любовь Елена Кудряшова. Сразу после школы пара поженилась, а вскоре после свадьбы у супругов родилась дочка Юлия. Тогда Николаеву было всего 18 лет.

Девочка стала увлекаться музыкой с самого детства. Впервые маленькая Юлия появилась на экранах в телепередаче с песней о Винни-Пухе, а позже – в клипе Аллы Пугачевой. В итоге дочь звезды выучилась в музыкальной школе и закончила престижную школу искусств в Майами.

Брак артиста и Кудряшовой распался, когда тот встретил молодую Наташу Королеву. Супруги развелись спустя 13 лет семейной жизни – в 1991 году. Несмотря на то, что Юлия всячески поддерживала мать после развода, девушка смогла подружиться и с новой избранницей отца. Песню "Любовь без памяти" написала для Наташи именно дочка Игоря Юрьевича.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Какое-то время девушка пыталась пойти по стопам отца: написала еще несколько песен для российских звезд, запела и выпустила свой клип. Однако в конце концов покинула шоу-бизнес и переехала в Америку, где у нее жила мать. Там Юлия выучилась на фармацевта и обзавелась собственной квартирой, которую, по слухам, ей купил отец. А в 2005 году Николаева вышла замуж за американца, с которым прожила в браке 10 лет, так и не заведя детей.

Юлия живет в Америке до сих пор – в Россию она приезжает не так часто. Наследница звезды не только прекрасно общается с отцом, но и нашла общий язык с его третьей женой Юлией Проскуряковой, которая моложе ее на четыре года. К тому же, Николаева очень любит свою шестилетнюю сестренку Веронику. А вчера Юлия отпраздновала свой день рождения – звездный отец трогательно поздравил ее с праздником в своем "Инстаграм".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
28 октября 2021, 11:40 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Детей вы больше не увидите": Гордон сорвался на женщину в эфире Первого канала

Остаться равнодушным было невозможно
Шоу-бизнес

Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву

Стало известно о причинах смерти Жарикова
Шоу-бизнес

Беременная Порошина сбежала от известного режиссера: Мне пришлось

Актрисе пришлось делать выбор
Шоу-бизнес

"Хламидии никто не отменял!": исхудавшая Тодоренко о передающимся половым путем заболевании

Что случилось с ведущей

Гороскоп

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Здоровье

Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки

Спорт

Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте

Регионы

В Южноуральске мужчина убил двух пенсионеров ради денег
Пьяные жители Амурской области избили беременную переписчицу
В Екатеринбурге подростки избили полицейского
В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+