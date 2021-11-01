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Шоу-бизнес
"Месть бабке": затаивший обиду Солнцев намерен упечь бывшую жену в психушку

"Месть бабке": затаивший обиду Солнцев намерен упечь бывшую жену в психушку

Гоген Солнцев продолжает сводить счеты со своей экс-избранницей Екатериной Терешкович.
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Несколько дней назад состоялась свадьба Гогена Солнцева и его избранницы Полины, которая неожиданно для всех оказалась родной дочерью его бывшей супруги. Этот факт сильно смутил общественность – многие не поняли, что на самом деле двигало мужчиной. Теперь же Гоген Солнцев решил пролить свет на свои истинные мотивы.

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Оказалось, что артист не хотел давать своей жене возможность обыграть его и предложил ее дочери и по совместительству своей бывшей падчерице сделать ход конем – пожениться.

"Можно сказать, что этот брак — месть бабке," – признался затаивший обиду Солнцев.

В своих планах по отмщению мужчина настроен довольно решительно. В комментарии Wday.ru он заявил, что непременно отправит свою бывшую в психиатрическую лечебницу. Впрочем, сама Терешкович ранее намеревалась упечь Солнцева в тюрьму – чьи планы окажутся более реальными, покажет время.

Что касается семейной жизни с бывшей падчерицей, то от этих планов артист тоже не собирается отказываться. Беспокоит сейчас мужчину лишь, как чувствует себя ребенок, которого Полина носит под сердцем. Шоумен боится, что малыш может родиться больным, ведь во время свадьбы ребенок подвергся опасности.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что свадьба Гогена Солнцева с беременной падчерицей закончилась жесткой дракой.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 20:39 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

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