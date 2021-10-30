Женившийся на падчерице Солнцев рассказал о бешеных тратах на свадьбу

Скандальный шоумен на этой неделе женился во второй раз, хотя с развода с Екатериной Терешкович прошли считанные дни. Избранницей Гогена стала девушка по имени Полина, которая является его падчерицей – дочерью Терешкович. Это событие стало чуть ли не самым обсуждаемым за прошедшую неделю.
Солнцев утверждает, что потратил на свадьбу пять миллионов рублей из своих личных сбережений. "Раз в жизни стоит потратить большую сумму", – поделился шоумен. Однако гости мероприятия слабо верят в такую внушительную сумму. По словам певицы, которая выступала на мероприятии, "все очень бедненько". Она оценила торжество максимум в 500 тысяч.
На свадьбу пришла подруга Терешкович, которая облила супругов водой, чтобы устроить скандал. Гоген Солнцев уверен, что это все происки бывшей супруги и, по совместительству, новоиспеченной тещи. Сама Екатерина на свадьбу не пришла, хотя молодожены ожидали такого поворота. Солнцев признался, что уже давно влюблен в Полину и нашел в ней свое счастье.
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