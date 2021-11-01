"Не хватало покоя": что творилось в доме Тарасова и Костенко перед родами

Пару дней назад стало известно, что у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын. Психолог Юлия Никас рассказала, чего могло не хватить девушке перед таким важным событием в ее жизни.

Анастасия Костенко родила третьего ребенка. Кажется, что в этот раз для нее все прошло чуть сложнее, чем до этого. Дело в том, что за несколько дней до того, как модель отправилась в роддом, в интернете появились слухи о том, что она разводится со своим мужем. Возможно, мама теперь уже твоих детей сильно волновалась по этому поводу.

"Когда женщина беременна, она более чувствительна и может остро отреагировать. И тут встаёт вопрос: остро отреагировала она на какой-то поступок мужа или ей действительно надоели притянутые за уши статьи и хочется, чтобы СМИ перестали писать гадости, искажать факты, пока она беременна? Как на самом деле, знает только она", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Юлия Никас.

Эксперт также обратился к поклонникам, которые переживали за супругу известного футболиста, и к хейтерам, которые на протяжении всего это времени пытались как-то задеть Анастасию. Он уверен, что то, что подумал человек, когда оценивал эту ситуацию, напрямую связано с ним самим.

"Например, если вы подумали, что он ей изменяет, то это вы, скорее всего, боитесь измены. А если думаете о том, что она будучи в положении хочет, чтобы ее все оставили в покое, то, возможно, вам не хватало покоя и поддержки, когда вы были беременны, либо сейчас для вас это важно", – подытожила Никас.

Напомним, что позже оказалось, что Костенко сама все повернула так, чтобы общественность подумала, что они с супругом расстались. Сейчас, судя по сторис, у них все прекрасно, а значит, и перед родами у них в доме царила любовь и гармония.



